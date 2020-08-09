Fatih Aksoy, Alanyaspor ile anlaştı

Welinton'un transferinde takas olacak Fatih Aksoy, Alanyaspor'la anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
Fatih Aksoy, Alanyaspor ile anlaştı
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09 Ağustos 2020 17:17
Beşiktaş'ın Welinton transferinde takasta kullanmak istediği Fatih Aksoy, Alanyasporlu yöneticilerle transferini görüştü.

22 yaşındaki Fatih Aksoy, Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Ön libero, stoper ve sağ bek olarak oynayabilen Fatih Aksoy ile Alanyaspor arasındaki anlaşmanın 3+1 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Son iki sezonunu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih Aksoy, Welinton'un Beşiktaş'a imza atmasının ardından Alanyaspor'a transfer olacak.




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