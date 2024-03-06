Hoffenheim'da forma giyen Wout Weghorst için önemli bir transfer açıklaması geldi.
Özgür Sancar'a konuşan Wout Weghorst'un Türkiye temsilcisi Mithat Halis, 31 yaşındaki santrforu bu yaz Galatasaray'a önerdiğini açıkladı.
Halis konuyla ilgili, "Wout Weghorst defansif yönü yüksek forvetlerden bir tanesidir. Ben Galatasaray'la konuştum. Onlara 'Zaha ve Tete'yi' almayın, 'Weghorst'u alın, sorun yaşamayın' dedim. Weghorst hem Icardi'nin yerini doldururdu hem de 10 tane Zaha, 20 tane Tete ederdi. Okan Buruk'la bu durumu birebir konuştum, yardımcılarıyla konuştum. Galatasaraylı yöneticilerle konuştum. Weghorst'la ilgili hepsi olumluydu. Ama son anda Zaha'yı, Tete'yi aldılar" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Weghorst, devre arasında Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda biten Weghorst, daha sonra bonservisinin bulunduğu Burnley'e döndü. Yeni sezonda Hoffenheim'a kiralanan Weghorst, Alman ekibinde 22 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
Özgür Sancar'a konuşan Wout Weghorst'un Türkiye temsilcisi Mithat Halis, 31 yaşındaki santrforu bu yaz Galatasaray'a önerdiğini açıkladı.
Halis konuyla ilgili, "Wout Weghorst defansif yönü yüksek forvetlerden bir tanesidir. Ben Galatasaray'la konuştum. Onlara 'Zaha ve Tete'yi' almayın, 'Weghorst'u alın, sorun yaşamayın' dedim. Weghorst hem Icardi'nin yerini doldururdu hem de 10 tane Zaha, 20 tane Tete ederdi. Okan Buruk'la bu durumu birebir konuştum, yardımcılarıyla konuştum. Galatasaraylı yöneticilerle konuştum. Weghorst'la ilgili hepsi olumluydu. Ama son anda Zaha'yı, Tete'yi aldılar" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş forması giyen Weghorst, devre arasında Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sezon sonunda biten Weghorst, daha sonra bonservisinin bulunduğu Burnley'e döndü. Yeni sezonda Hoffenheim'a kiralanan Weghorst, Alman ekibinde 22 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
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