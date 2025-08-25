25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Warriors, LeBron-Curry hayalini sürdürmekte ısrarcı

Golden State Warriors, Stephen Curry ile LeBron James'i aynı takımda buluşturma hayalinden vazgeçmiş değil.

25 Ağustos 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, LeBron-Curry hayalini sürdürmekte ısrarcı






Golden State Warriors, Stephen Curry ile LeBron James'i aynı takımda buluşturma hayalinden vazgeçmiş değil.

The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Warriors yöneticileri, son bir buçuk yılda Los Angeles Lakers ile birkaç kez temas kurarak takas ihtimallerini yokladı ancak somut bir ilerleme sağlanamadı.

Bu fikir, LeBron ile Curry'nin geçtiğimiz yaz Paris Olimpiyatları'nda birlikte sahaya çıkıp Steve Kerr yönetiminde ABD'yi altına taşımasının ardından ivme kazandı. Golden State, o kimyayı NBA seviyesinde yeniden yaratmanın yollarını arıyor.


Ancak James'in haziranda 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasına ve geleceğine yönelik spekülasyonlara rağmen Fischer, bu takasın "son derece zor" olduğunu vurguluyor. LeBron'un kontratını denkleştirebilmek için Warriors'ın kadrosunun kilit parçalarını feda etmesi gerekebilir ki bu da müzakereleri oldukça karmaşık hale getiriyor.

Aynı durum, ileride takas talep etmesi halinde Giannis Antetokounmpo gibi bir başka süperyıldız için de geçerli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
