Golden State Warriors, Stephen Curry ile LeBron James'i aynı takımda buluşturma hayalinden vazgeçmiş değil.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Warriors yöneticileri, son bir buçuk yılda Los Angeles Lakers ile birkaç kez temas kurarak takas ihtimallerini yokladı ancak somut bir ilerleme sağlanamadı.Bu fikir, LeBron ile Curry'nin geçtiğimiz yaz Paris Olimpiyatları'nda birlikte sahaya çıkıp Steve Kerr yönetiminde ABD'yi altına taşımasının ardından ivme kazandı. Golden State, o kimyayı NBA seviyesinde yeniden yaratmanın yollarını arıyor.Ancak James'in haziranda 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmasına ve geleceğine yönelik spekülasyonlara rağmen Fischer, bu takasın "son derece zor" olduğunu vurguluyor. LeBron'un kontratını denkleştirebilmek için Warriors'ın kadrosunun kilit parçalarını feda etmesi gerekebilir ki bu da müzakereleri oldukça karmaşık hale getiriyor.Aynı durum, ileride takas talep etmesi halinde Giannis Antetokounmpo gibi bir başka süperyıldız için de geçerli olacak.