Golden State Warriors ekibinin Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı bir takas önceliği olarak görmediği ve daha çok pivotlara yöneldiği iddia edildi.



ESPN'den Marc Spears, Warriors'ın Şubat ayındaki son takas günü öncesinde Butler'ın dahil olması muhtemel takımlar arasına ismini dahil etmeyeceğini öne sürdü:



"Warriors'ın kelimenin tam anlamıyla Butler'dan daha büyük bir oyuncu istediğini duydum ve bununla kastettiğim şey, fizik anlamında ligdeki en yetersiz takımlardan biri oldukları.



Bu yüzden Draymond Green'in yanına bir uzun almak istiyorlar. Listelerindeki kişiler arasında, muhtemelen o listedeki en üst sıradaki oyuncu olan Nikola Vucevic de var. Utah Jazz'den Walker Kessler ve John Collins gibi bazı oyunculara da dikkat etmek lazım. Washington Wizards'tan Jonas Valanciunas da bir opsiyon.



Belki de en çok, bu yaz sınırsız serbest oyuncu olacak Myles Turner'ı istiyorlardır. Ancak Warriors, Jonathan Kuminga veya Andrew Wiggins'i takas etmek istemiyor. Şu anda başka bir şutör guard eklemekten ziyade, Green'in yanına bir uzun eklemekle ilgileniyor gibi görünüyorlar."



Bu sezon 35 maçta 20.5 sayı, 10.2 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan Vucevic, son dönemde Warriors ile takas söylentilerinde adı en çok geçen isim olmuştu.



