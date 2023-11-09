NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 14 maçla devam etti.



PACERS 134-118 JAZZ



Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da Utah Jazz'i 134-118 mağlup etti.



Aaron Nesmith, Pacers'ın bu galibiyetine 24 sayıyla liderlik etti. Bennedict Mathurin ve Myles Turner 22'şer sayı kaydettiler. Tyrese Haliburton ise 16 sayı, 13 asist ve 6 ribaundla katkı verdi.



Jazz cephesinde Jordan Clarkson 33 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla mücadele etti. Lauri Markkanen 24 sayı ve 9 ribaundla oynadı.



76ERS 106-103 CELTICS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk ettiği Boston Celtics'i 106-103 yendi.



76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla takımın en skoreri oldu. Tyrese Maxey 25 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 2 blok kaydetti.



Boston'da ilk beşin tamamı çift haneli skor üretirken, Kristaps Porzingis 29 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle başı çeken isim oldu. Jayson Tatum 16 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.



WIZARDS 132-116 HORNETS



Washington Wizards, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 132-116 mağlup etti.



Wizards'ta Kyle Kuzma 33 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Danilo Gallinari ve Delon Wright ise 18'er sayı buldular.



Hornets cephesinde LaMelo Ball maçı 34 sayı ve 7 asistle tamamladı. Gordon Hayward ise 18 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydetti.



NETS 100-93 CLIPPERS



Brooklyn Nets, Barclays Center'da konuk ettiği LA Clippers'ı 100-93 devirdi.



Nets'te Lonnie Walker IV 21 sayıyla takıma liderlik etti. Cam Thomas 14 sayıyla katkıda bulunrken, Dorian-Finney-Smith ve Royce O'Neale, 12'şer sayı, 2'şer asist ve 3'er blokla oynadılar.



Clippers'ta Paul George 24 sayı, 7 ribaund, 1 asist, 3 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Kawhi Leonard 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Russell Westbrook 13 sayı, 8 asist ve 7 ribaundla, James Harden ise 12 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



KNICKS 126-105 SPURS



New York Knicks, Madison Square Garden'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 126-105 mağlup etti.



Jalen Brunson 25 sayı, 6 asist ve 2 ribauntla Knicks'in en skorer ismi olurken, RJ Barrett 24 sayı, 6 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma kaydetti. Julius Randle ise 23 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Jeremy Sochan 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle Spurs'e liderlik etti. Victor Wembanyama ve Malaki Branham ise 14'er sayı kaydettiler.



SUNS 116-115 BULLS



Phoenix Suns, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u uzatmada evinde 116-115 yenmeyi başardı.



Grayson Allen 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla Suns'a liderlik etti. Kevin Durant 25 sayı, 9 asist, 6 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla onu takip ederken, Jusuf Nurkic 20 sayı, 17 ribaund, 8 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Bradley Beal, uzun zamandır beklenen sezon/takım siftahını yaptı ve 24 dakika süre alarak 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 blok kaydetti.



Bulls cephesinde Nikola Vucevic 26 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle takımın en skoreri oldu. DeMar DeRozan ve Zach LaVine ise 22'şer sayı ile maçı tamamladılar.



ROCKETS 128-94 LAKERS



Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 128-94 devirdi.



Jalen Green, Rockets'a sadece üç çeyrekte bulduğu 28 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Temsilcimiz Alperen Şengün ise maçı 19 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



Kalça spazmları sebebiyle forma giyemeyen Anthony Davis'in yerine ilk beş başlayan Rui Hachimura, Lakers'a 24 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. D'Angelo Russell 22 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 3 blokla oynarken, LeBron James karşılaşmayı 18 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle tamamladı.



BUCKS 120-118 PISTONS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 120-118 mağlup etti.



Bucks'ta Damian Lillard 34 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 3 top çalmayla takımın en skoreri oldu. İki teknik faul alarak oyundan atılmış olan Giannis Antetokounmpo ise 15 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 3 blokla maçı tamamladı.



Cade Cunningham 33 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle Pistons'a liderlik etti. Marcus Sasser 26 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



TIMBERWOLVES 122-101 PELICANS



Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans'ı Target Center'da 122-101 yenilgiye uğrattı.



Anthony Edwards 26 sayı, 3 ribaund, 8 asist, 3 top çalma ve 2 blokla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns ise 23 sayı, 3 ribaund ve 1 blokla oynadı.



Brandon Ingram 24 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle Pelicans'a liderlik etti. Jordan Hawkins 14 sayıyla oynarken, Matt Ryan benchten 12 sayı kaydetti.



THUNDER 128-120 CAVALIERS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 128-120 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 43 sayı, 7 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve 1 blokla Thunder'a liderlik eden isim oldu. Chet Holmgren 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 3 blok kaydederken, Jalen Williams ise 15 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ekledi.



Caris LeVert 29 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle Cavs'e liderlik etti. Evan Mobley 22 sayı, 5 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Donovan Mitchell 20 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



HEAT 108-102 GRIZZLIES



Miami Heat, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 108-102 yenmeyi başardı.



Bam Adebayo 30 sayı, 11 ribaund ve 3 blokla Heat'e liderlik eden isim olurken, Kyle Lowry 17 sayı, 11 ribaund, 9 asist ve 1 top çalmayla, Jimmy Butler ise 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



Jaren Jackson 28 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 blokla Grizzlies'in en skoreriydi. Desmond Bane ise 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadı.



RAPTORS 127-116 MAVERICKS



Toronto Raptors, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 127-116 mağlup etti.



Raptors'ta Pascal Siakam 31 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle oynadı. OG Anunoby ise 26 sayı, 5 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 4 top çalmayla maçı tamamladı. Kyrie Irving ise 22 sayı, 4 ribaund ve 5 asist ekledi.



NUGGETS 108-105 WARRIORS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Golden State Warriors'ı 108-105 mağlup etti.



Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamlarken, Reggie Jackson 20 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle oynadı.



Stephen Curry maçın bitimine 7 saniye kala turnike kaçırırken, Klay Thompson ise Denver'ın kaçırdığı serbest atış sonrasında skoru eşitleyebilecek şutunda isabet bulamadı.



Curry karşılaşmada 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele ederken, Thompson 15 sayı ve 6 ribaund kaydetti. Andrew Wiggins 11 sayı ve 5 ribaundla, Kevon Looney 10 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle, Chris Paul ise 9 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadılar.



KINGS 121-118 TRAIL BLAZERS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmada 121-118 mağlup etti.



Kings'te Domantas Sabonis 11/14 şut isabetiyle 27 sayı, 11 ribaund ve 9 asist kaydederek takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Kevin Huerter 17 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Malik Monk 23 sayı, 6 ribaund ve 10 asistle oynadı.



Trail Blazers'a Jerami Grant, 38 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 3 blokla liderlik etti. Deandre Ayton 18 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle oynarken, Shaedon Sharpe ve Skylar Mays ise 18'er sayı kaydettiler.





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