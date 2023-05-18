Golden State Warriors'ın, basketbol operasyonları başkanı Bob Myers'ın "ayrılığına hazırlandığı" iddia edildi.



Warriors'ın şampiyonluk şansını devam ettirmek adına oyuncularının bazılarını yenilemesi gerektiği düşünülüyor olsa da, bu hanedanın kurulmasına büyük katkısı olan yöneticinin bu süreçte başlarında olmayabileceği ihtimali bulunuyor.



The Athletic'ten Shams Charania ve Anthony Slater, Warriors ekibinin Myers'ın bu yaz takımdan ayrılmasına yönelik hazırlık yaptığını bildirdiler:



"Golden State Warriors ve basketbol operasyonları başkanı Bob Myers, sözleşme uzatması üzerine aylardır kayda değer bir görüşme yapmadılar ve iki taraf da, Myers'ın takımdan ayrılma olasılığı için hazırlanıyor. Myers'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.



Her iki taraf da teklif alışverişinde bulunmuş ve birkaç ay önce karşılıklı teklifler sunulmuştu, fakat lig kaynaklarına göre, o zamandan beri bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadı."



Myers'ı bu yaz sürecinde, NBA'deki rakip takımların yanı sıra bazı farklı spor takımlarının da kovalayacağı tahmin ediliyor.



