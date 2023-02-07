Volkan Demirel: 'Kıyamet günü geldi diye düşündüm'

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem felaketi sonrası Türkiye'den yardım isterken gözyaşlarına boğuldu. Volkan Demirel, yaşadıklarını anlattı.



"KIYAMET GÜNÜ GELDİ DİYE DÜŞÜNDÜM"



Volkan Demirel, Hürriyet'e yaptığı açıklamada da "Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz'ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor" diye konuştu.



"ADANA'YA GEÇECEKLER"



Öte yandan Hatayspor Yöneticisi Mustafa Özat da "Futbolcularımız ve Volkan hocamız bugün Adana'ya gidecek. Adana Türk Eğitim Derneği'nde 60 kişilik yer ayrıldı. Volkan hocamız sağ olsun var olsun birçok şeyi organize etti. Yürekli adam, 40 yıllık Hataylı gibi davrandı." ifadelerini kullandı.



DÜN YAŞANANLAR!



Deprem sabahı sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Volkan Demirel, "Depremden sonra hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Burada herkes perişan. Durumlar çok kötü. Lütfen yardım yapılsın" dedi.



Kahramanmaraş Merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğündeki Deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden olurken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Demirel dün sabah İnstagram hesabından bir canlı yayın yaparak "Burada herkes perişan. Hatay perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz" dedi.



"ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM EDİN"



Demirel Türk halkına seslenirken "Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam konuşmasının sonuna doğru gözyaşlarına boğuldu ve yayını sonlandırdı.







