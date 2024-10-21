Volkan Demirel: 'Fenerbahçeli mutsuz, umutsuz!'

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldığı maçı TV100 ekranlarında değerlendirdi.
Şu anda Fenerbahçe'de mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"
Milli ara sonrası Fenerbahçe'de hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle sözlerine devam etti:
"Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti."
"KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA"
Fenerbahçe'de yaşanan şeylerden dolayı kafaların karıştığını söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz."
Şu anda Fenerbahçe'de mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Fenerbahçe takımında şu anda mutsuzluk ve umutsuzluk birbirine karışmış durumda. Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho'dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk." ifadelerini kullandı.
"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"
Milli ara sonrası Fenerbahçe'de hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle sözlerine devam etti:
"Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı. İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı! Büyük soru işareti."
"KAFALAR KARIŞMIŞ DURUMDA"
Fenerbahçe'de yaşanan şeylerden dolayı kafaların karıştığını söyleyen Volkan Demirel şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Mutsuzluk ve umutsuzluk Fenerbahçelilerin kafasını karıştırmış durumda. Mutsuzluğa mı üzülsünler yoksa umutsuzluğa mu üzülsünler. Bir karamsarlık içinde bulunuyoruz."