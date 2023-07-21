Volkan Demirel'den Alper Potuk sürprizi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Alper Potuk'la transfer görüşmesi yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Alper Potuk sürprizi
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21 Temmuz 2023 15:34
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Alper Potuk'la transferi için görüştü. Alper, Hatayspor'da oynamaya sıcak bakıyor.

İKİ TAKIM ARKADAŞI HATAY'DA BULUŞUYOR

İki takım arkadaşı, Hatayspor'da tekrar bir araya geliyor. Volkan Demirel ve Alper Potuk, 2013-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla aynı takımda yer almıştı.

ALPER POTUK'UN PERFORMANSI

32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Çaykur Rizespor formasıyla 31 maçta oynadı ve 1 gol ile 7 asist yaptı.

ALPER POTUK KİMDİR?

Eskişehirspor altyapısında futbola başlayan Alper Potuk; 2013-14 sezonunda 7.25 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-Lacivertli kulüpte inişli çıkışlı grafik sergileyen Alper; 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nde, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda Çaykur Rizespor'da oynadı.

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