Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programı belli oldu.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024-25 sezonunun şampiyonu ve 3'üncüsünü belirleyecek seriler, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak.Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final sersinde 3 galibiyet elde eden takım, şampiyon olacak.Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin'in karşılaşacağı play-off 3-4 etabında ise 2 galibiyete ulaşan taraf, sezonu 3'üncü tamamlayacak.17 Nisan Perşembe:19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)20 Nisan 2025 Pazar:20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)22 Nisan 2025 Salı:19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)17 Nisan 2025 Perşembe:16.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)20 Nisan 2025 Pazar:15.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)22 Nisan 2025 Salı (Gerekirse):15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)