Vitor Pereira: 'Telafi zamanı geldi'

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'e çevrildi.
Teknik direktör Vitor Pereira artık tamamen lige konsantre olacaklarını belirterek, "Hedefimiz kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak" dedi.
Gaziantep maçının önemli olduğunu vurgulayan Portekizli teknik direktör, deplasmandan 3 puanla dönerek Trabzonspor'u takibi sürdüreceklerini kaydetti.
Teknik direktör Vitor Pereira artık tamamen lige konsantre olacaklarını belirterek, "Hedefimiz kaybettiğimiz puanları telafi etmek ve olmak istediğimiz pozisyona yaklaşmak" dedi.
Gaziantep maçının önemli olduğunu vurgulayan Portekizli teknik direktör, deplasmandan 3 puanla dönerek Trabzonspor'u takibi sürdüreceklerini kaydetti.