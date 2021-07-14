Vitor Pereira pivot santrfor istedi

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Pereira'nın raporu sonrası golcü transferindeki stratejisini tamamen değiştirdi. Portekizli teknik adamın pivot santrfor özellikleri taşıyan bir isim istediği ve çalışmaların bu yönde ilerlediği öğrenildi

Haber; Milliyet
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Vitor Pereira pivot santrfor istedi
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14 Temmuz 2021 08:01
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor. Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.

Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibariyle durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza'nın Teknik Direktör Pereira'nın istediği kriterlere tam olarak uymaması... Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao'yu Van Persie'ye tercih etmişti.

Portekizli teknik adam takımın başına geçmeden önce Serdar Dursun ve Caulker transferleri yapılmıştı. Bu transferlerden haberdar olan ve oyuncuları inceleyen çalıştırıcı da alınan isimleri beğenmişti. Transfer çalışmalarında bundan sonra teknik adamın listesinin önemli rol oynayacağı öğrenildi.

SAMATTA KALABİLİR

Sarı - lacivertli ekibin geçen sezonki transferlerinden Samatta'nın takımda kalma ihtimali bir hayli yükseldi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli futbolcunun ayrılması gündeme gelse de an itibariyle yeni sezonda da forma giyme olasılığı arttı. Çalışmalardaki performansıyla da teknik heyetin beğenisi kazanan Samatta farklı özellikleri ile kadroda alternatif oluşturacak. 

 

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