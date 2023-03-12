VISCA 4 DAKİKADA KADERİ DEĞİŞTİRDİ

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi.Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık görevini bırakması ve Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Akyazı'da Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.Trabzonspor, karşılaşmanın 8. dakikasında Yusuf Yazıcı ile öne geçerken, Adana Demirspor bu gole 45+1. dakikada Badou Ndiaye ile karşılık verdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.Bordo-mavililerde 78. dakikada sahneye çıkan Vitor Hugo durumu 2-1'e taşıdı. Trabzonspor'da sahalara geri dönen Edin Visca, 81. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Hugo'nun golünde de asisti yapan Visca, sahalara 1 gol, 1 asistle döndü. 77'de oyuna dahil olan Bosnalı futbolcu, 4 dakika içerisinde maçın kaderini değiştirdi. Trabzonspor'da son sözü Umut Bozok, 90+4. dakikada söyledi.Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, 22. dakikada kırmızı kart gördü. Bu dakikada orta alanda Belhanda ile Bruno Peres arasında gerginlik yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Bitigen, VAR uyarısı sonrası, pozisyonu izledikten sonra Belhanda'ya Peres'in yüzüne müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililer, bu galibiyetle ligde 2 maçın ardından 3 puanı hanesine yazdırdı.Bu sonucun ardından Trabzonspor 41 puana yükseldi. Adana Demirspor 42 puanda kaldı.Trabzonspor, gelecek hafta Gaziantep FK ile maçı olduğu için haftayı BAY geçecek. Adana Demirspor da sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından 1 maçlık göreve getirilen getirilen Orhan Ak, savunmada Denswil'in yerine Hugo'ya, sakatlığı bulunan Trezeguet'in yokluğunda Bardhi'ye görev verirken forvette de Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Dorukhan Toköz ile cezası bulunan Naci Ünüvar forma giyemedi.Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan, şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar da karşılaşmaya ilgi göstermedi.8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu: 1-0.22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1.88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.Şenol Güneş Spor KompleksiAbdülkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa SarvanlarUğurcan Çakır, Peres, Bartra, Hugo, Larsen (Dk. 76 Eren Elmalı), Siopis (Dk. 76 Visca), Doğucan Haspolat (Dk. 46 Markovic), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Hamsik), Bardhi (59 Umut Bozok), GomezErtaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 34 Cherif Ndiaye), Stambouli (Dk. 87 Gulbrandsen), N'Diaye, Akintola (Dk. 34 Barrios), Emre Akbaba (Dk. 75 Furkan Soyalp), BelhandaDk. 8 Yusuf Yazıcı, Dk. 78 Hugo, Dk. 81 Visca, Dk. 90+4 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 45+1 N'Diaye (Adana Demirspor)Dk. 22 Belhanda (Adana Demirspor)Dk. 22 Peres (Trabzonspor), Dk. 90+8 Cherif Ndiaye (Adana Demirspor)