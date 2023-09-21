Vincenzo Montella'nın yanına 2 Türk yardımcı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul'a görüşmek için çağırdığı Stefan Kuntz ile yollarını resmen ayırırken gözler A Milli Takım'ın başına geçecek yeni isme çevrildi. Vincenzo Montella ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.



SABAH GELDİ, ÖĞLEN ALMANYA'YA GİTTİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile TFF Yönetim Kurulu arasında dün yapılan toplantı sona erdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Alman teknik adam, toplantının ardından Riva'dan ayrıldı. Personelle vedalaşan Kuntz, Riva'dan ayrıldı ve doğruca Almanya'ya uçmak üzere havalimanına gitti. Kısa bir süre sonra da Türkiye Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklamasıyla Kuntz ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



MONTELLA İLE KİM GÖRÜŞTÜ?



TFF yöneticileri geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u çalıştıran ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla takdir toplayan Vincenzo Montella isminde birleşti.



İtalyan teknik adamla ülkesindeki ilk görüşme olumlu geçerken taraflar anlaşma şartlarında uzlaştı. Montella bu gelişmelerin üzerine İstanbul'a geldi. TFF adına tüm görüşmeleri Başkan Vekili Mustafa Eröğüt gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.



İKİ TÜRK YARDIMCISI OLACAK



Takımın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması bekleniyor. İstanbul'da yapılacak son görüşmelerin ardından isimlerin netleşmesi bekleniyor.



Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile ilgili açıklamayı artık kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.



Türkiye'de son iki sezonda Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki teknik adam daha önce Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı. Montella'nın adı Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe ile de anıldı.



