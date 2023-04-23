Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 5-3 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, "İkinci yarıda özellikle 5-3 skor aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık." dedi.



Montella, Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.



İlk yarıda seyri güzel, muazzam güzellikte bir maç olduğunu vurgulayan Montella, "Ama tabii ki şundan çok memnunum. Her yediğimiz golden sonra bir reaksiyon gösterdik ve gol atmayı başardık. Ama tabii ki de rakiplere de bu kadar fazla şans vermemek lazımdı. Onda da biraz üzgünüm ama genel olarak çocuklarımın performansından dolayı çok memnunum. Ve Kayserispor'u da tebrik etmek lazım. Çünkü gerçekten kora kor bir mücadele verdiler bizimle. Ama bu galibiyeti aldığımız için de çok mutluyuz. İkinci yarıda özellikle 5-3 skor aldıktan sonra maçı yönetmeyi de başardık. O yüzden bu konuda da tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Montella, son 8 günde üçüncü maça çıktıklarını, bu nedenle ikinci yarı karşılaşmanın ritminin de ister istemez biraz düştüğünü dile getirdi.



İtalyan çalıştırıcı, ayrıca İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Yusuf Erdoğan, Furkan Soyalp, Abdurrahim Dursun ile gurur duyduğunu belirterek, bu oyuncuları performanslarından dolayı tebrik etti.





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