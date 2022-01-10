Vincenzo Montella: 'Fenerbahçe taraftarı bizi alkışladı'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Başkan Murat Sancak'a teşekkür eden İtalyan teknik direktör, "Performansımıza baktığında, takımımızın performansından mutluyum. Başkanımızın dün ve bugün verdiği enerji için de teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti başkana armağan ediyorum. Bu galibiyete bizi inandırdı. Çok fazla unsurdan oluşan bir atmosfer, futbolcu topluluğumuz, kulüp, yönetim, bizler. Başkanımız bir baba gibi bizleri sahipleniyor, mutlu ediyor. Bu atmosferi yakalamamıza bu yaklaşımı olanak sağladı." dedi.



Fenerbahçe taraftarının kendilerini alkışladığını dile getiren Montella, "Rakibimizin taraftarına da teşekkür ediyorum. Sanırım sonlarda futbolda pek rastlamadığımız bir şey yaşandı. Bizleri alkışladılar. O yüzden Fenerbahçe taraftarına teşekkürler." şeklinde konuştu.



"Gökhan İnler'i tebrik ediyorum. Eskiden İtalya'da sağ sol ayakla böyle goller atardı. İnanılmaz goller atardı. Çok mutluyum kendisi için." ifadelerini kullandı.



Son olarak transfer için konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü, "Çok sakin bir duruşumuz var. Ocak ayı transferi zordur. Fırsatları kovalayacağız. Doğru ve uygun hamleleri gerekirse yapacağız. Bu konuda bir çalışma var. Nerede ne yaparız, bunu şu an söyleyemem." sözlerini noktaladı.



