11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Vincenzo Montella'dan tarihi gece!

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup ederek hem ilk galibiyetini aldı hem de Montella, en çok kazanan yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

calendar 12 Ekim 2025 01:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella'dan tarihi gece!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.
 
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla sadece 3 puanı hanesine yazdırmakla kalmadı, aynı zamanda birçok ilke de imza attı.
 
MONTELLA'DAN REKOR ÜSTÜNE REKOR
 
Teknik direktör Vincenzo Montella da bu özel gecede tarihe geçti. 51 yaşındaki İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde hem genel toplamda hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu.
 
Montella, bugüne kadar milli takımın başında çıktığı maçlarda toplam 14 galibiyet alırken, bunların 7'sini deplasmanda kazandı. Bu istatistikle, Türk futbol tarihine geçen Montella'nın liderliğinde A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerliyor.
 
Bu tarihi galibiyet, hem takımın moralini yükseltti hem de taraftarlara gelecek adına büyük umut verdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.