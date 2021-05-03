Vincent Aboubakar için en kritik gün!

Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında takımdaki yerini alamayan Vincent Aboubakar bugün yeniden MR'a girecek

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar için en kritik gün!
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03 Mayıs 2021 09:03
Vincent Paté Aboubakar
Vincent Paté Aboubakar
Beşiktaş
Sakatlığı yüzünden Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında takımdaki yerini alamayan Vincent Aboubakar bugün yeniden MR'a girecek.

Kamerunlu golcünün durumu yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı.

Galatasaray derbisinde forma giyme ihtimali bulunan yıldız futbolcunun perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde kadroda yer alması bekleniyor.

Aboubakar'ın aksi halde büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı belirtildi. 

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