Villarreal, 90+5'te Ayoze Perez ile güldü!

La Liga 2. hafta maçında Villarreal, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Villarreal, 90+5'te Ayoze Perez ile güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 00:42
La Liga 2. hafta maçında Sevilla ile Villarreal karşılaştı. Ramon Sanchez, Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Villarreal 2-1 kazandı.

Villarreal''e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danjuma ve 90+5. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Sevilla'nın tek golü 45+6. dakikada Lukebakio'dan geldi.

Sevilla'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Villarreal'de eski Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe, maça 11'de başladı ve 65 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla konuk ekip ligde ilk galibiyetini aldı. Sevilla ise 2. maçında da galibiyet çıkaramadı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo ile evinde oynayacak. Sevilla ise Mallorca deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery