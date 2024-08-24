Villarreal, 90+5'te Ayoze Perez ile güldü!

La Liga 2. hafta maçında Sevilla ile Villarreal karşılaştı. Ramon Sanchez, Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı Villarreal 2-1 kazandı.



Villarreal''e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Danjuma ve 90+5. dakikada Ayoze Perez kaydetti. Sevilla'nın tek golü 45+6. dakikada Lukebakio'dan geldi.



Sevilla'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Marcao, 77. dakikada oyuna dahil oldu.



Villarreal'de eski Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe, maça 11'de başladı ve 65 dakikada sahada kaldı.



Bu sonuçla konuk ekip ligde ilk galibiyetini aldı. Sevilla ise 2. maçında da galibiyet çıkaramadı.



Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Celta Vigo ile evinde oynayacak. Sevilla ise Mallorca deplasmanına gidecek.





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