Victor Osimhen paylaşılamıyor!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için Premier Lig devleri harekete geçti. Arsenal, Manchester United ve Chelsea, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için yarışa girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen paylaşılamıyor!
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02 Mart 2025 12:54
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Chelsea yıldız golcüyü renklerine katmak için harekete geçmişti.

Bir başka İngiliz devi Arsenal de Osimhen için harekete geçti. 3 İngiliz devinin Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için savaş halinde oldukları belirtildi. 3 kulübün de Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır oldukları vurgulandı.

G.SARAY PERFORMANSI

Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki golcü, 20 gol atarken 5 asist yaptı. Osimhen'in Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var. 

 
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