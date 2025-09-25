24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
1-1
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
3-1
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
3-2
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-0
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Victor Osimhen'in döneceği maç belli oldu!

Galatasaray'da Victor Osimhen, Liverpool maçına ilk 11'de başlayacak.

calendar 25 Eylül 2025 08:57
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen'in döneceği maç belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da durumu merakla beklenen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük randevu ile sarı kırmızılı formaya yeniden kavuşacak.

LİGDE RİSKE EDİLMEYECEK

6 Eylül'de oynanan Nijerya-Burundi maçında sakatlanan ve en son Rize maçında forma giyen Osimhen, Alanyaspor deplasmanında riske edilmeyecek.

Nijeryalı yıldız, Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacak fizik olarak hazır hale gelecek. 27 Eylül Cumartesi gününden itibaren takıma katılacak olan ünlü forvet 3 taktik idmanına katılıp Liverpool karşısında ilk 11'de sahada olacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.