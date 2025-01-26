Victor Osimhen: "Ağlayın!"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen: 'Ağlayın!'
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25 Ocak 2025 22:58
Son güncelleme 26 Ocak 2025 10:17
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Gol sevincinin sebebi hakkında konuşan Osimhen, "Bizimle ilgili ajandaları olanlar ağlamaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hafta içinde bir gazeteciye saldırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Osimhen, "Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor. Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım." ifadelerini kullandı.
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