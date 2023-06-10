Victor Nelsson'a rekor teklif!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson'a kulüp tarihinin rekorunu kıracak bir teklif geldiği öne sürüldü.
2022-23 sezonunda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'a rekor düzeyde teklifler gelmeye devam ediyor.
SON TEKLİF: 22 MİLYON EURO
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.
İtalyan kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki Nelsson'un ilk hedefinin ise İngiltere Premier Lig olduğu aktarıldı.
REKOR SATIŞ OLACAK
Danimarkalı stoperin transferinin söz konusu rakamlar düzeyinde gerçekleşmesi halinde Galatasaray kulüp tarihinin rekoru kırılacak.
Victor Nelsson, Galatasaray'ın en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Victor Nelsson bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
2022-23 sezonunda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Nelsson'a rekor düzeyde teklifler gelmeye devam ediyor.
SON TEKLİF: 22 MİLYON EURO
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Tottenham, Victor Nelsson için Galatasaray'a 22 milyon Euro teklif etti.
Galatasaray ise Victor Nelsson'u 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama bırakmayacağını Tottenham'a bildirdi.
İtalyan kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki Nelsson'un ilk hedefinin ise İngiltere Premier Lig olduğu aktarıldı.
REKOR SATIŞ OLACAK
Danimarkalı stoperin transferinin söz konusu rakamlar düzeyinde gerçekleşmesi halinde Galatasaray kulüp tarihinin rekoru kırılacak.
Victor Nelsson, Galatasaray'ın en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Victor Nelsson bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.