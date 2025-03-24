Vedat Muriqi'ye İtalya'dan talip!

Torino, Mallorca forması giyen Vedat Muriqi ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Vedat Muriqi'ye İtalya'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 18:47
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla Torino'nun radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery