Vedat Muriqi'ye İtalya'dan talip!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla Torino'nun radarına girdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.