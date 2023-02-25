Vedat Muriqi'nin golü Mallorca'ya yetmedi

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Espanyol evinde ağırladığı Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vedat Muriqi'nin golü Mallorca'ya yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2023 17:53
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Diego Martinez'in ekibi Espanyol ile Javier Aguirre'nin yönetimindeki Mallorca karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Espanyol 2-1 kazanırken goller; 22 ve 51. dakikada Martin Braithwaite'in ayağından geldi. Konuk ekip Mallorca'nın tek golünü ise 41. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Bu golle birlikte ligdeki 10. golüne ulaşan Vedat Muriqi, 15 gollü Lewandowski ve 11'er gollü Benzema ile Joselu'nun arkasından gol krallığı yarışını sürdürdü.

Bu sonuçla birlikte Mallorca 31 puanda kalırken, Espanyol puanını 27'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Espanyol deplasmanda Real Valladolid'e konuk olurken, Mallorca evinde Elche'yi ağırlayacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ