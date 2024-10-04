Van Wolfswinkel: 'F.Bahçe'den daha çok hak ettik!'

Twente'nin tecrübeli kaptanı Ricky van Wolfswinkel, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçı sonrası konuştu.
"Şimdi sahadan 1 puanla ayrılıyoruz." diyen Van Wolfswinkel, "Elbette hiç de fena değil ama kontrolün bizde olduğunu hissettik. Topla daha iyiydik. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok fazla bireysel kalitesi var. Amrabat'tan bir ara pası ve Tadic'te sadece alkışlayabileceğimiz bir gol. Genel olarak 1 puan razı olduk." dedi.
"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİYDİK"
Van Wolfswinkel, "Bence Fenerbahçe'den daha çok kazanmayı hak ettik. Kendimizi iyi hissediyorduk ve formdaydık. Fenerbahçe'den daha iyiydik. Ki bu bile çok güzel bir duygu." sözleriyle konuşmasını bıraktı.
"Şimdi sahadan 1 puanla ayrılıyoruz." diyen Van Wolfswinkel, "Elbette hiç de fena değil ama kontrolün bizde olduğunu hissettik. Topla daha iyiydik. Açıkçası Fenerbahçe'nin çok fazla bireysel kalitesi var. Amrabat'tan bir ara pası ve Tadic'te sadece alkışlayabileceğimiz bir gol. Genel olarak 1 puan razı olduk." dedi.
"FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİYDİK"
Van Wolfswinkel, "Bence Fenerbahçe'den daha çok kazanmayı hak ettik. Kendimizi iyi hissediyorduk ve formdaydık. Fenerbahçe'den daha iyiydik. Ki bu bile çok güzel bir duygu." sözleriyle konuşmasını bıraktı.