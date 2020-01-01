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Van Gundy: "LA Clippers, hala bir şampiyonluk takımıdır"

ESPN yorumcusu ve eski NBA koçu Jeff Van Gundy, LA Clippers'a yönelik mevcut algının yanlış olduğunu belirtti ve ekibin hala şampiyonluk düzeyinde bir ekip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN yorumcusu ve eski NBA koçu Jeff Van Gundy, LA Clippers'a yönelik mevcut algının yanlış olduğunu belirtti ve ekibin hala şampiyonluk düzeyinde bir ekip olduğunu söyledi.

Orlando bubble'ında Clippers, ikinci turda Denver Nuggets'a karşı 3-1 öne geçtiği seriyi kaybetmişti. Bu gelişmeden dolayı LA ekibi, medyadan ve hayranlardan gelen eleştirilerle bombardımana tutulmuşlardı.

Van Gundy, son röportajında medyanın NBA bubble'nda takımları nasıl algıladığına dair düşüncelerini paylaştı:

"Herkese karşı, takımlara, antrenörlere ve aynı zamanda medyaya karşı da dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bubble'da olanlara aşırı veya gereğinden az tepki veriyor olabilirsiniz."

Van Gundy, Phoenix Suns ve Clippers'ın bubble'daki performanslarını karşılaştırarak argümanını şöyle destekledi:

"Örneğin, şu anda herkes Phoenix'in harika olacağını konuşuyor. Bubble'da namağlup gittiler ve Chris Paul'u da eklediler. Öte yandan Clippers, bubble'da berbattı. Peki gerçekten o kadar kötü müydüler? Düşündüğünüzde Denver'a karşı 3-1 öndeydiler ve o 3 maçta da pek iyi oynamamışlardı. Ancak Clippers'a genel olarak baktığınızda, onlar hala şampiyonluk düzeyinde bir takımdır."


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