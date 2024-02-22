Van der Vaart'tan Ajax yönetimine sert eleştiri!

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, efsanesi olduğu Ajax'ın transfer politikasını dair sert eleştirilerde bulundu.



Van der Vaart, ''Ajax'ın transferleri o kadar kötü yürütüldü ki artık geriye sadece sezon sonunu beklemek kaldı. Jordan Henderson'ı kadrosuna kattılar. Bu kimseyi mutlu etmiyor.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Göreceksiniz, Konferans Ligi'nde Bodo-Glimt'i Perşembe günü ancak büyük şansın yardımıyla geçebilecekler.'' sözlerini sarf etti.



AJAX, HENDERSON İLE MAÇ KAZANAMADI



Ocak transfer döneminde Ajax'a gelen Jordan Henderson, yeni takımıyla henüz tek bir maç bile kazanamadı. Hendersonlı Ajax, 1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.





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