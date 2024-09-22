Van Bronckhorst ilk peşinde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında kazanarak ligde iç sahada üçte üç yapmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Van Bronckhorst ilk peşinde!
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22 Eylül 2024 12:52
Beşiktaş'ın başına bu sezon geçen Giovanni van Bronckhorst, geçen sezon hayal kırıklığı yaşayan camiayı kısa sürede havaya sokmayı başarmıştı.

Sezona Galatasaray karşısında görkemli Süper Kupa zaferiyle başlayan Hollandalı teknik adam, Süper Lig'deki ilk puan kaybını geçen hafta Trabzonspor deplasmanında yaşadı.

Süper Lig'de iç sahada Antalyaspor ve Sivasspor engellerini aşan siyah-beyazlılarda Van Bronckhorst, Eyüpspor karşısında galibiyet alırsa, Nevio Scala'dan sonra (2000-2001) Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı hoca olacak.

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