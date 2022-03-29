Valerien Ismael'e iki müjde!

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde Trabzonspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıca imza atmak isteyen Beşiktaş'ta orta sahanın iki önemli ismi Miralem Pjanic ve Josef De Souza'dan sevindirici haber geldi.



Altay maçı öncesinde idmanda sakatlanan Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken yıldız futbolcu ligdeki 5, kupada 1 olmak üzere 6 maçı kaçırmıştı. Bosnalı futbolcunun yaklaşık 1.5 aydır devam eden tedavisi tamamlandı ve Pjanic takımla çalışmalara başladı.



JOSEF, GÖREV VERİLİRSE KADRODA



90 dakika görev aldığı Hatayspor maçının ardından tedavi gören Josef de Souza da arkadaşlarıyla birlikte çalışmadaki yerini aldı. Her iki futbolcunun da görev verilmesi durumunda 3 Nisan'da deplasmanda oynanacak olan zorlu karşılaşmada görev alabilecekleri öğrenildi.



Welinton ve Mehmet Topal'ın da takıma katılmasıyla birlikte Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mert Günok dışında eksik bulunmuyor.



