Valentin Rosier: "Katı savunmayı aşmak zor"

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Antalyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier: 'Katı savunmayı aşmak zor'
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03 Şubat 2021 21:11
Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Katı savunmayı aşamadıklarını söyleyen Rosier, "Zor bir maçtı. Rakibin bu kadar savunmada kalacağını biliyorduk. Savunmayı aşmakta zorlandık ve kazanamadık. Böyle katı savunmaları aşmak, savunma ağırlık maçlarda kolay olmuyor. N'Sakala, Rachid ve ben çok fazla orta yaptık ama savunmayı aşamadık." dedi.



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