Valencia, Celta Vigo'yu rahat geçti!

La Liga 6. hafta mücadelesinde Valencia, Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.



Estadio de Mestalla'da oynanan mücadeleyi Valencia 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Samuel Castillejo, 82. dakikada Marcos Andre ve 90+3. dakikada Andre Almeida kaydetti.



Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar karşılaşmada süre alamadı.



Celta Vigo'da Cervi 60. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Alınan bu sonucun ardından Valencia puanını 9'a çıkardı. Celta Vigo ise 7 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Espanyol deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise Real Betis'i konuk edecek.





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