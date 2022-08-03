Vakıfbank'ın tarihi zaferi belgesel oldu

VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluk belgesel oldu. Belgeselde Giovanni Guidetti'nin konuşması dikkati çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Vakıfbank'ın tarihi zaferi belgesel oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 15:25
VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı. Şampiyonluk belgeselinde başarıda payı olan kişilerin konuşmaları yayınlandı.

ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU ANLATILDI

Kulübün Youtube'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor.

GUIDETTI'NİN KONUŞMASI YAYINLANDI

Belgeselde, seyahat detaylarının yanı sıra 2022 sezonunu 5 kupayla kapatan takımın başantenörü Giovanni Guidetti'nin maç öncesi sporculara yönelik konuşması, şampiyonluk coşkusu ve maçtan sonraki görüşler sporseverlere sunuluyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ