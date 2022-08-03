VakıfBank'ın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 5. şampiyonluğun belgeseli yayımlandı. Şampiyonluk belgeselinde başarıda payı olan kişilerin konuşmaları yayınlandı.
ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU ANLATILDI
Kulübün Youtube'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor.
GUIDETTI'NİN KONUŞMASI YAYINLANDI
Belgeselde, seyahat detaylarının yanı sıra 2022 sezonunu 5 kupayla kapatan takımın başantenörü Giovanni Guidetti'nin maç öncesi sporculara yönelik konuşması, şampiyonluk coşkusu ve maçtan sonraki görüşler sporseverlere sunuluyor.
ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU ANLATILDI
Kulübün Youtube'daki hesabından yayımlanan belgeselde, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek bu kulvarda 5. kez kupaya ulaşan sarı-siyahlı takımın şampiyonluk yolculuğunun detayları yer alıyor.
GUIDETTI'NİN KONUŞMASI YAYINLANDI
Belgeselde, seyahat detaylarının yanı sıra 2022 sezonunu 5 kupayla kapatan takımın başantenörü Giovanni Guidetti'nin maç öncesi sporculara yönelik konuşması, şampiyonluk coşkusu ve maçtan sonraki görüşler sporseverlere sunuluyor.
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