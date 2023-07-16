Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kars'ta başladı

Kars'ta düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kars'ta başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kars'ta başladı
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16 Temmuz 2023 23:01
Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda 66 ilden 222'si kız 640 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonanın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü haftasına denk gelmesinin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Şampiyonayı da 15 Temmuz şehitleri anısına onları yad ederek başlattıklarını belirten Gökçe, "Bildiğiniz gibi son iki yıl içerisinde Türk sporun Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda ciddi mesafeler aldık." dedi.

Kars Vali Yardımcısı Muhammet Enes Çıkrık da söz konusu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türkiye Boks Federasyonu Başhakem Temsilci İbrahim Avcıoğlu ise organizasyonun bir hafta süreceğini, ilk dörde girenlerin ise milli takıma çağırılacağını dile getirdi.

Müsabakalar öncesi Kafkas Halk Dansları ekibi salondakilere kısa bir gösteri yaptı.

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