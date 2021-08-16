TFF 1. Lig'de açılış haftasının kapanış maçında lige geri dönen Kocaelispor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. İzmit Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 3-0 kazandı.Ümraniyespor'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Del Valle, 59. dakikada Ercan ve 69. dakikada Oğuz'dan geldi.Ümraniyespor'da 51. dakikada Yusuf ve 85. dakikada Vrsajevic, Kocaelispor'da ise 86. dakikada Atila Turan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Kocaelispor ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.Kocaeli StadyumuEmre Kargın, Gökmen Baltacı, Mehmet AkıncıkKorcan Çelikay, Diego Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 58 Bahattin Köse), İrfan Başaran (Dk. 65 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Pereira, Tisdell (Dk. 73 Musa Nizam)Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Bammou (Dk. 89 Kehinde), Onur Ayık (Dk. 70 Serkan Göksu), Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 89 Emre Nefiz), Mrsic (Dk. 70 Camara), Yusuf Emre Gültekin, Glumac, Ercan CoşkunDk. 5 Del Valle, Dk. 59 Ercan Coşkun, Dk. 68 Oğuz Gürbulak (Bereket Sigorta Ümraniyespor)Dk. 48 Atila Turan, Dk. 76 Cisse, Dk. 86 Yılmaz Özeren (Kocaelispor), Dk. 31 Ercan Coşkun, Dk. 86 Bammou, Dk. 88 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)Dk. 85 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 50 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 85 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)