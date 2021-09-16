Ümit Davala: 'Morutan'ı ben izledim, daha iyi olacak'

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Ümit Davala, Exxen'de sarı-kırmızılıların transferleri ve imza süreci hakkında açıklamalarda bulundu.



Morutan'ı kendisinin çok beğendiğini belirten Davala, "Cicaldau, Morutan'dan biraz daha geri planda. Kulüpte çalışırken de Morutan'ın 4-5 maçını izlemiştim. Çok klas oyuncu. Rakip savunmalara büyük sıkıntı veren bir oyuncu. İleride daha iyi olacaktır. Maçları oynaya oynaya daha iyi duruma gelecektir. Gerçekten çok kaliteli oyuncu." dedi.



Morutan'ı fiyatının düşmesi sonrasında alabildiklerini söyleyen Davala, "Geçen sene bizim scout ekibi Nelsson'u takip ediyordu. Transferler yüzde 90 geçen sene takip edilenlerden. Van Aanholt öyleydi. Morutan'ı ben araştırdım, soruşturdum. Geçen sezon 10 milyonun üstündeydi. Çok pahalıydı. Morutan'ı 3.5 milyon dolar ya da euro'ya bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Stanciu düşünülüyordu aslında, Cicaldau oldu. Daha az maliyetli herhalde. Gençleştirme operasyonu düşünülüyordu, gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.



