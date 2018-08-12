Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Tottenham

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.



Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvanın son maçında, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Inter, Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaştı.



Inter, 31. dakikada Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçta 7 puan toplayan Tottenham, averaj farkıyla şampiyon oldu.



