Uğurcan ve Abdülkadir için karar çıktı

Trabzonspor yönetimi, transferde istenilen teklifler gelmeyince Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili kararını verdi. İki oyuncuyla masaya oturulacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan ve Abdülkadir için karar çıktı
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25 Temmuz 2022 12:39
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün geleceğine çevrildi. Bordo-mavili yöneticiler, Avrupa kulüpleriyle anılan ancak; istenilen transfer tekliflerini alamayan oyuncular için kararını verdi.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR İLE GÖRÜŞME

Trabzonspor'a her iki oyuncu için de resmi teklif gelmediği ortaya çıktı. Yönetim de bunun üzerine iki sembol ismiyle masaya oturma kararı aldı.

İKİ OYUNCU TAVAN FİYATI BELİRLEYECEK

Takım Türkiye'ye döndükten sonra bu iki oyuncuyla masaya oturacak olan yönetim kurulu, yerli oyuncular için maaş düzenlemesinde tavan fiyatı olarak Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü baz alacak. İki oyuncunun da bu süreye kadar bir teklif gelmemesi durumunda yönetim kurulunun teklifini kabul edeceği ifade edildi.



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