"Uğurcan Çakır maça etki etmiş olabilir"

Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Trabzonspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Uğurcan Çakır maça etki etmiş olabilir'
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02 Ekim 2021 18:11
Kayserisporlu İbrahim Akdağ, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İbrahim Akdağ "Maçın hakkı beraberlikti. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İyi başlamadık ama toparladık. İkinci yarı penaltıdan bir gol yedik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik, farklı olabilirdi. Arkadaşlarımı yine de kutlarım, iyi oynadık. Milli arada en iyi şekilde çalışarak lige iyi dönmek istiyoruz." dedi.

İbrahim Akdağ ayrıca "Uğurcan Çakır maça biraz etki etmiş olabilir. ifadelerini kullandı.


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