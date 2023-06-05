Uğurcan Çakır için transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dönemde Galatasaray'la adı geçen Uğurcan Çakır'ı satmayacağını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır için transfer açıklaması
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05 Haziran 2023 17:02
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

Doğan, son dönemde adı Galatasaray'la geçen milli file bekçisi için, "Ben Uğurcan Çakır'ı satmam" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz yıl sözleşmesini uzatan Uğurcan Çakır'ın, Trabzonspor ile kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor.

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