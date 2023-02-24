Uğurcan Çakır: 'Çok üzgünüz'

UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'dan bir mesaj geldi.



Uğurcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Uzaklardan gelip bizi milli ruhla destekleyen taraftarlarımızı mutlu, turu ise ülkemize hediye etmek isterdik ama olmadı. Oluşan bu birlik ve beraberliğin futbolumuzda büyüyerek devam etmesini temenni eder, Avrupa'da yoluna devam eden takımlarımıza başarılar dilerim." ifadelerini yazdı.



Başarılı file bekçisinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.





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