Uğurcan Çakır: "Çok üzgünüz"

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır, Basel'e elenilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milli kaleci, üzgün olduklarını dile getirdi ve Avrupa'da kalan 3 takımımıza başarılar diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğurcan Çakır: 'Çok üzgünüz'
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24 Şubat 2023 16:49
UEFA Konferans Ligi'nde Basel'e elenerek Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır'dan bir mesaj geldi.

Uğurcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Uzaklardan gelip bizi milli ruhla destekleyen taraftarlarımızı mutlu, turu ise ülkemize hediye etmek isterdik ama olmadı. Oluşan bu birlik ve beraberliğin futbolumuzda büyüyerek devam etmesini temenni eder, Avrupa'da yoluna devam eden takımlarımıza başarılar dilerim." ifadelerini yazdı.

Başarılı file bekçisinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

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