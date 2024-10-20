Ufuk Kahraman: 'Üç puan aldık ve bunu devam ettirmek zorundayız'

Trendyol 1. Lig'in 9. Haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki haftalık milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini, antrenman ve sistem anlamında çok güzel çalışmalar yaptıklarını, bunun da Ahlatcı Çorum FK maçına yansıdığını ifade etti.



Rakibi çok iyi analiz ettiklerini anlatan Kahraman, "Rakibi pas oynayarak kademe kademe geçtik. İlk yarı ve ikinci yarıda gol pozisyonlarımız oldu." dedi.



Ligde çok pozisyona girdikleri maçlardan birini oynadıklarını dile getiren Kahraman, "Üç puan aldık ve bunu devam ettirmek zorundayız. Bunu deplasmanda da devam ettirmek zorundayız. Bunun farkındayım. İnşallah bundan sonra hep beraber başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.







