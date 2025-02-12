UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları yapılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2025 11:52
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun bu turunda perşembe günü 8 maç yapılacak.

RAMS Başakşehir'in elenmesiyle bu turnuvada yoluna devam eden Türk temsilcisi kalmamıştı.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk karşılaşmalarının programı şöyle:

20.45 TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)

20.45 Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)

23.00 Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

 
 

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery