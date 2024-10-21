UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Feyenoord maçında görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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21 Ekim 2024 11:32
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Benfica ile Hollanda'nın Feyenoord takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Benfica Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada, İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Romanya Futbol Federasyonundan Catalin Sorin Popa ise AVAR olarak görev yapacak.

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