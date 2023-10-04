UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Atilla Karaoğlan, Balkani'nin sahasında Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı karşılaşmada düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
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04 Ekim 2023 20:36
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda Perşembe günü Kosova temsilcisi Balkani'nin sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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