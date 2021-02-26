UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 eşleşmeleri belli oldu
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26 Şubat 2021 15:22
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşlemeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde çevrim içi olarak düzenlenen ve Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu Hakan Yakın'ın katıldığı törende, UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şöyle: 

İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Tottenham
Manchester United - Milan
Dinamo Zagreb - Tottenham
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde



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