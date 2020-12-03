UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcular ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen milli futbolcularımız yine adlarından söz ettirdi. İşte rapor...

Haber; Sporx.com
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UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcular ne yaptı?
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03 Aralık 2020 22:16
UEFA Avrupa Ligi'nde milli futbolcularımız yine sahne aldı. Oynanan kritik karşılaşmalarda milli futbolcularımız neler yaptı? Yıldızlarımızın raporunu sizler için hazırladık.

Milan'ın Celtic karşısında geriye düştüğü maça Hakan Çalhanoğlu 11 başladı. Milli futbolcumuz, Milan'da geri dönüşün ateşini attığı frikik golüyle yaktı. (Milan - Celtic maç haberi için tıklayın...)

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri dönmüş oldu. Zorya deplasmanına konuk olan Leicester'de 11 başlayan Çağlar Söyüncü maçın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıktı. Cengiz Ünder de maça 11 başladı. (Zorya - Leicester maçı haberi için tıklayın...)

Lille'in Sparta Prag'ı ağırladığı maça Yusuf Yazıcı 11'de, Burak Yılmaz ise kulübede başladı. Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev alamadı. Burak Yılmaz attığı golle takımına puan kazandırdı. (Lille - Sparta Prag maç haberi için tıklayın...)



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