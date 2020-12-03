UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile İngiliz temsilcisi Leicester City karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Zorya oldu.



FENERBAHÇELİ ALLAHYAR ATTI



Zoryla Luhansk'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada Fenerbahçe'den kiraladıkları Allahyar Sayyadmanesh attı. 81'de oyuna giren Allahyar, 84'te takımına 3 puanı getirdi.



ÇAĞLAR VE CENGİZ YENİDEN...



Leicester City'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, 4 yıl, 7 ay, 4 gün sonra ilk kez aynı kulüp için mücadele etti.



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YİNE SAKATLANDI



Çağlar Söyüncü, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı. Zorya deplasmanına konuk olan Leicester'de 11 başlayan Çağlar Söyüncü maçın ilk yarısında sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.



Gruptan çıkmayı garantileyen Leicester, bu beraberliğin ardından 10 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya Luhansk puanını 6 yapsa bile gruptan çıkma şansını sürdüremedi.



UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda son hafta Zorya Luhansk, Braga'ya konuk olacak. Leicester, AEK'yı ağırlayacak.



