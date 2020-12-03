UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti. Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti. Sparta Prag'da bir dönem Trabzonspor ve Antalyaspor formaları giyen Ondrej Celustka, 62 ile 64. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı.



Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve attığı iki golle maça damga vurdu. Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.



Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün). Öte yandan milli futbolcu, Lille'de bu sezon 14. resmi maçında 8. golünü attı.



Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.



Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.



