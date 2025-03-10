Uduokhai: "Söyleyecek bir şey yok"

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Uduokhai: 'Söyleyecek bir şey yok'
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10 Mart 2025 22:47
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Uduokhai, şu sözleri kullandı;

"Söyleyecek kelime bulamıyorum. Rakipten bir kişi fazla oynadık, durum 1-1'di ve 20 dakika vardı. Maçı kaybettik, çok üzücü. Bir kişi fazla kaybetmek üzücü. İyi oynayamadık ve iyi değildik."

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